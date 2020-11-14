Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп утверждает, что победил на выборах в американском штате Пенсильвания. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.

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«В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает, на основании нашей великой конституции, что мы побеждаем в штате Пенсильвания», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней от граждан, проголосовавших без предъявления удостоверения личности. Однако суд отклонил иск республиканцев, требовавших признать бюллетени, поступившие после закрытия избирательных участков, недействительными.

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