Тегеран, , 08:50 — REGNUM 13 ноября посол Ирана в Мадриде Хасан Кашкави на встрече со спикером конгресса депутатов Испании Меритселлом Батетом подчеркнул необходимость развития межпарламентских связей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Кашкави призвал развивать комплексное сотрудничество между двумя странами в различных сферах, особенно в области обмена парламентскими делегациями.

Батет отметила, что Иран и Испания имеют 400-летние дипломатические отношения, при этом обмен парламентскими делегациями эффективен для развития сотрудничества.

Кроме того, она подчеркнула: «Иранская культура и цивилизация имеют значительный статус для испанского народа». Спикер также призвала к расширению культурных связей, чтобы сблизить иранскую и испанскую исторические цивилизации.

Обе стороны также обсудили последние региональные и международные события в области борьбы с COVID-19, экстремизмом и терроризмом.