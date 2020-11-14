Тегеран, , 10:26 — REGNUM 13 ноября пресс-секретарь иранской миссии при ООН Алиреза Мириусефи заявил, что американская политика максимального давления на Иран утопична, так как ведёт к дальнейшей изоляции США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мир в тисках санкций Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Политика максимального давления и санкций против Ирана утопична», — цитирует Мириусефи агентство Associated Press. Он также отметил: «Попытки США злоупотребить этой политикой тщетны и приведут лишь к дальнейшей изоляции Соединенных Штатов на международной арене».

Ранее посланник администрации Дональда Трампа по Ирану Эллиот Абрамс заявил, что давление в отношении иранского народа и правительства будет продолжаться и при новоизбранном президенте Джо Байдене.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что настало время для нового президента США и высокопоставленных чиновников страны осознать послание своей нации и реализовать национальную волю — изменить внешнюю политику по отношению к другим странам и нациям.