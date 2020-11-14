Тегеран, , 10:31 — REGNUM 13 ноября ведущая пакистанская новостная газета объявила, что если избранный президент США Джо Байден искренне настроен на возобновление каналов с Ираном, он должен осознать принципиальную позицию Пакистана и не создавать никаких препятствий на пути укрепления отношений между Ираком и Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Газета Dawn в своем редакционном комментарии заявила, что недавняя поездка министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в Исламабад являлась еще одной попыткой вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Согласно данному заявлению, попытки Пакистана улучшить отношения с Ираном были сорваны «ястребиной администрацией США», а также некоторыми арабскими государствами. «Несмотря на это, был сделан заметный шаг к укреплению двусторонних связей», — сообщила пакистанская газета.

В заявлении подчёркивалось: «Необходимо довести до сведения зарубежных партнеров, что Иран является нашим соседом, и Пакистан имеет полное право расширять отношения с этой страной».