Тегеран, , 10:35 — REGNUM 14 ноября министр обороны Ирака Джума Инад посетит Тегеран с официальным визитом, чтобы обсудить с иранскими официальными лицами вопросы по расширению двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 ноября.

Визит иракского министра в Тегеран проходит по официальному приглашению его иранского коллеги бригадного генерала Амира Хатами. Помимо встречи с генералом, министр обороны Ирака также планирует встретиться с рядом других высокопоставленных иранских политических и военных чиновников.

На повестке дня визита Инада в Тегеран стоит обсуждение вопросов расширения оборонного и военного сотрудничества между Ираном и Ираком.

Ранее иранский посол Муса Ализаде-Табатабаи в ходе встречи с иракским чиновником подчеркнул необходимость установления дружеских двусторонних отношений между соседними странами, а также обсудил пути укрепления связей на основе принципа взаимных интересов и борьбы с общими вызовами и угрозами.