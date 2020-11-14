Финикс , США, , 05:58 — REGNUM Исковое заявление с требованием о проверке части бюллетеней на выборах в американском штате Аризона отозвал избирательный штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа, передает телеканал CNN.

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Как отмечалось в иске, ряд избирателей посчитали, что их голоса могли быть не учтены при подсчете из-за неисправности оборудования для обработки бюллетеней. Решение штаба Трампа мотивировано тем, что глава государства вряд ли сможет догнать кандидата от демократов Джо Байдена по голосам в этом штате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что суд в штате Пенсильвания отклонил иск Республиканской партии США о признании недействительными бюллетеней, которые поступили на участки после их закрытия 3 ноября.

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