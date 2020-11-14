Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Один из главарей террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдулла Ахмед Абдулла был ликвидирован на территории Ирана в августе 2020 года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

Они сообщили, что сотрудники израильских спецслужб, действуя от лица Соединенных Штатов, застрелили главаря террористов в Тегеране 7 августа. Также в ходе операции была застрелена и его дочь, которая также является вдовой сына Усамы Бен Ладена, который был ликвидирован в 2019 году.

Источники отмечают, что Абдулла находился на иранской территории с 2003 года, а с 2015 проживал в Тегеране. Его подозревали в организации терактов возле посольств США в Кении и Танзании в 1998 году.