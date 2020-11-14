Вашингтон, , 06:35 — REGNUM Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер 13 ноября переговорил по телефону с главами военных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Японии. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Общей темой во всех переговорах было укрепление «двусторонних отношений и трансатлантического союза».

С британским коллегой Беном Уоллесом Миллер также обсудил обстановку на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. С Аннегрет Крамп-Карренбауэр из Германии — «совместное разделение ответственности и обеспечение безопасности и стабильности на Ближнем Востоке». В разговоре с Флоранс Парли из Франции дополнительно затрагивалась ситуация в регионе Сахеля.

Напомним, что 9 ноября президент США Дональд Трамп отправил Марка Эспера в отставку с поста главы Пентагона. На его место был назначен глава Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Японии Нобуо Киси и исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер обсудили по телефону ситуацию вокруг спорных островов и КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы оборонных ведомств США и Японии обсудили ситуацию в регионе