Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Обращение к главе генеральной прокуратуры, министру юстиции США Уильяму Барру об безрезультатных поисках нарушений на выборах президента направили федеральные прокуроры, которым была поручена соответствующая работа. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на документ.

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Главу ведомства призвали отменить его распоряжение. Авторы обращения считают, что расследование хода голосования впутывает министерство юстиции в политическое противостояние. По мнению прокуроров, аргументированных подозрений в массовом мошенничестве на выборах нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The New York Times распространило информацию, что действующий президент США Дональд Трамп намерен объявить о том, что будет выдвигаться кандидатом на президентские выборы в 2024 году.

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