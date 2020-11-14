Киев, 14 ноября 2020, 05:02 — REGNUM Дефолт может произойти на Украине из-за некомпетентных действий украинских властей по борьбе с распространением нового коронавируса, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Он отметил, что такой курс Киева добьет страну и напомнил об остановке ряда выплат из госказны.
Депутат считает, что для исправления ситуации необходимо срочно поменять правительство, запретить увеличение тарифов ЖКХ, а также списать долги жителей за коммунальные платежи.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Вадим Рабинович заявил, что досрочные выборы являются единственным путем для спасения Украину от гибели.
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