Киев, , 05:02 — REGNUM Дефолт может произойти на Украине из-за некомпетентных действий украинских властей по борьбе с распространением нового коронавируса, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что такой курс Киева добьет страну и напомнил об остановке ряда выплат из госказны.

Вадим Рабинович «Сегодня во многом приостановлены платежи казначейства кроме зарплат и пенсий. Все, это преддефолтное состояние. Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство».

Депутат считает, что для исправления ситуации необходимо срочно поменять правительство, запретить увеличение тарифов ЖКХ, а также списать долги жителей за коммунальные платежи.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Вадим Рабинович заявил, что досрочные выборы являются единственным путем для спасения Украину от гибели.

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