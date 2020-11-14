Токио, , 05:32 — REGNUM Министр обороны Японии Нобуо Киси и исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер обсудили по телефону ситуацию вокруг спорных островов и КНДР. Об этом оборонное ведомство Японии 14 ноября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«14 ноября министр обороны Японии провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности министра обороны США, в ходе которого стороны обменялись мнениями о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Восточно-Китайское море, Южно-Китайское море и Северную Корею. Стороны подтвердили, что Япония и Соединённые Штаты будут продолжать тесное сотрудничество во имя мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Напомним, что кандидат на выборах президента США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой заявил о распространении американо-японского договора о безопасности и на острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом спора между Японией и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент США Дональд Трамп отправил Марка Эспера в отставку с поста главы Пентагона.

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