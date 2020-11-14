Сараево, , 03:23 — REGNUM Верховный представитель ООН по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко призвал граждан страны реализовать свое демократическое право и принять участие в местных выборах 15 ноября. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«Выборы — это праздник демократии. В то же время местные выборы в первую очередь касаются конкретных решений, которые положительно повлияют на повседневную жизнь граждан, а не на выражение грандиозных планов по защите народа и страны. Это время, когда граждане голосуют и, таким образом, посылают четкий посыл о необходимости повышения их уровня жизни. Право голоса является личным делом каждого гражданина, и как он распорядится им зависит от него самого. Не позволяйте другим решать за вас, дорогие граждане, участвуйте в выборах и определите своё будущее», — подчеркнул Инцко.

Напомним, что 15 ноября в муниципалитетах Боснии и Герцеговины пройдут выборы в местные органы власти. Данные выборы первоначально были назначены на 4 октября, однако они были перенесены из-за отсутствия плана закупок для избирательного процесса.

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