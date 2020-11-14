Сараево, 14 ноября 2020, 03:23 — REGNUM Верховный представитель ООН по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко призвал граждан страны реализовать свое демократическое право и принять участие в местных выборах 15 ноября. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.
Напомним, что 15 ноября в муниципалитетах Боснии и Герцеговины пройдут выборы в местные органы власти. Данные выборы первоначально были назначены на 4 октября, однако они были перенесены из-за отсутствия плана закупок для избирательного процесса.
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