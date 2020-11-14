Вильнюс, , 02:40 — REGNUM Члены правительства Литвы во главе с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом вернули вверенные им полномочия президенту республики Гитанасу Науседе, сообщает пресс-служба литовского лидера.

Глава государства попросил их продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава. В течение следующих 15 дней Науседа должен представить на утверждение в Сейм (литовский парламент) кандидатуру нового премьер-министра.

Напомним, 13 ноября в Литве приступили к работе депутаты парламента республики, который был сформирован по результатам октябрьских выборов.

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