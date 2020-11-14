Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация не будет вводить карантин в Соединенных Штатах при любых обстоятельствах. Об этом американский лидер заявил в ходе беседы с журналистами.

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«Эта администрация не будет вводить карантин. Ни при каких обстоятельствах мы не будем вводить карантин», — заявил Трамп.

При этом американский президент подчеркнул, что пока не знает, останется ли он на второй срок, поэтому предсказывать вероятность введения карантина другой администрацией он не может.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава США Алекс Азар заявил, что план борьбы с коронавирусной инфекцией кандидата в президенты страны от демократов Джо Байдена очень похож на программу Трампа. По его словам, похожая программа уже реализуется действующей администрацией президента США.

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