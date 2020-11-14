Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден намерен сконцентрироваться на борьбе с терроризмом, став президентом Соединённых Штатов. Об этом он написал 13 ноября на своей странице в Twitter.

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«Как президент, я буду работать на защиту американцев и наших союзников, борясь с терроризмом и экстремистским насилием во всех формах», — говорится в опубликованном им сообщении.

Он напомнил, что 13 ноября исполнилось пять лет со дня, когда террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили ужасные теракты во Франции и покушались на всеобщий гуманизм.

Как сообщало ИА REGNUM, после терактов 2015 года на стадионе «Стад де Франс» и в других местах Парижа, премьер-министр Франции Жан Кастекс почтил память погибших.

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