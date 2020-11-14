Сараево, , 01:59 — REGNUM Правящая партия «Демократического действия» Боснии и Герцеговины 13 ноября оспорила право хорватских чиновников обсуждать ситуацию в стране и осудила инициативу президента Хорватии Зорана Милановича внести эту тему на повестку дня сессии совета национальной безопасности. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Раннее Миланович направил премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу предложение созвать сессию совет национальной безопасности, на которой одна из тем обсуждения была бы посвящена позиции хорватов в Боснии и Герцеговине и реализации Дейтонского соглашения.

В заявлении центрального комитета партии «Демократического действия» призыв Милановича назвали «популистским и незаконным».

«Мы призываем президента Хорватии не пытаться заработать предвыборные очки на муссировании ситуации в Боснии и Герцеговине, потому что это ничем хорошим не закончится ни для Боснии и Герцеговины, ни для Хорватии», — говорится в заявлении боснийской партии.

Напомним, главная претензия, которую выдвигает Хорватия, заключается в дискриминационном положении хорватского населения в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.

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