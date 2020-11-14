Эр-Рияд, , 01:54 — REGNUM Арабская коалиция во главе с Эр-Риядом уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со взрывчаткой, запущенный хуситами из повстанческой группировки «Ансар Алла» в направлении Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на заявление альянса 14 ноября сообщает Саудовское агентство печати (SAP).

Коалиция традиционно обвинила хуситов в систематическом и преднамеренном запуске заминированных БПЛА с целью поражения мирных жителей и гражданских объектов королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, две начинённые взрывчаткой лодки (брандера), отправленные хуситами с прибрежной территории Йемена в сторону плавучей платформы распределения нефтепродуктов, были перехвачены и уничтожены Саудовской Аравией.

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