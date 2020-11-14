Гаррисберг, США, 14 ноября 2020, 01:42 — REGNUM Иск Республиканской партии США о признании недействительными бюллетеней, которые поступили на участки в американском штате Пенсильвания после их закрытия, отклонен апелляционным судом третьего округа, сообщается на сайте судебного органа.
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Речь идет об около 10 тысяч голосов.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск президента США Дональда Трампа о подсчете бюллетеней на президентских выборов от граждан, голосовавших без удостоверения личности и не предоставивших документы до 9 ноября.
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