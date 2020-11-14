Минск, , 01:23 — REGNUM Во время первых выборов президента Белоруссии (1994 год) была предпринята попытка покушения на Александра Лукашенко. Об этом он сообщил 13 ноября в интервью белорусским и зарубежным журналистам.

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По словам белорусского лидера, его готовились застрелить после первого тура выборов в Белоруссии.

«Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал… А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, (Вячеславу) Кебичу — мы же вдвоем остались во втором круге — пришли «доброжелатели» и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает», — сказал Лукашенко в беседе с журналистами.

Президент Белоруссии добавил, что признателен Кебичу за то, что тот отказался участвовать в преступном сговоре.

После победы во втором туре, по словам Лукашенко, инцидент решили не расследовать и отправить имеющиеся свидетельства в архив КГБ, где они «пылятся до сих пор».

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