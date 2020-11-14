Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Американская вакцина от коронавируса будет выпускаться в необходимых для вакцинации всего населения Соединённых Штатов в апреле 2021 года, сообщил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

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«Миллионы доз будут скоро выпущены. «Они готовы и ждут этого окончательного одобрения», — сказал он. — Уже в апреле вакцина будет доступна для всего населения».

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Ранее американский лидер сообщал, что сроки запуска вакцины в массовое производство зависят от результатов клинических испытаний и одобрения компетентными службами в США.

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