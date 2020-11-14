Анкара, , 10:27 — REGNUM Парламент Турции 13 ноября начал подготовку резолюции, дающей законное основание Анкаре отправить подразделения турецких вооруженных сил в Нагорный Карабах в рамках меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за перемирием между Арменией и Азербайджаном. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также готовится к подписанию данной резолюции, в которой будут изложены сведения о месте дислоцирования армии Турции в Нагорном Карабахе и о том, как она будет действовать. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Военнослужащие Турции Gmfus.org

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Планируется, что данная резолюция будет представлена парламенту на этой неделе, а на следующей неделе она будет вынесена на рассмотрение на пленарном заседании.

«Парламент Турции уполномочен разрешать отправку турецких вооруженных сил в зарубежные страны или присутствие иностранных вооруженных сил в Турции в случае, если это не противоречит международному праву. Мы прогнозируем, что этот вопрос будет рассмотрен парламентом и решён в ближайшее время. Мы внимательно следим за развитием событий», — заявил на пресс-конференции представитель правящей Партии справедливости и развития Турции.

Напомним, Минобороны России 11 ноября сообщило, что по итогам переговоров России и Турции был подписан меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет располагаться на территории Азербайджана.