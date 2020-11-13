Вена, , 23:52 — REGNUM Правительство Австрии планирует ужесточить «коронавирусные» ограничения, так как «мягкий подход» пока не привел к снижению заболеваемости, 13 ноября сообщает агентство Reuters.

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В настоящий момент в Австрии действует комендантский час с 20:00 до 6:00, театры и музеи закрыты, рестораны и кафе работают на вынос. Однако пока нет дневных ограничений работы магазинов и перемещения людей.

Согласно заявлению правительства, канцлер Себастьян Курц и министры обсудят «необходимые меры по предотвращению перегрузки системы здравоохранения» в ходе заседания 14 ноября.

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