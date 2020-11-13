Луганск, , 23:46 — REGNUM Взрыв прогремел на позициях ВСУ рядом с посёлком городского типа Луганское, сообщает 13 ноября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Центр отмечает, что на подконтрольных Киеву территориях происходят подрывы минно-взрывных устройств. Так, по данным ЛНР, взрыв прогремел 13 ноября в 10:10 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным СЦКК, за сутки 12 ноября ВСУ два раза обстреляли территорию ДНР.

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