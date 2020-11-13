Пекин, 13 ноября 2020, 23:33 — REGNUM МИД Китая передал официальные поздравления кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену и его напарнице Камале Харрис, 13 ноября сообщает агентство Reuters.
Однако Ван Вэньбинь отметил, что китайское руководство «понимает, что результаты выборов в США будут определены в соответствии с законами и процедурами США».
Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»
Читайте также: Кремль ещё не контактировал с командой Байдена