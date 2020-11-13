Пекин, , 23:33 — REGNUM МИД Китая передал официальные поздравления кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену и его напарнице Камале Харрис, 13 ноября сообщает агентство Reuters.

Си Цзиньпин и Джозеф Байден U.S. Department of State

«Мы уважаем выбор американского народа. Мы поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис» , — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь.

Однако Ван Вэньбинь отметил, что китайское руководство «понимает, что результаты выборов в США будут определены в соответствии с законами и процедурами США».

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