Тбилиси, , 23:23 — REGNUM Второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах Грузии пройдёт 21 ноября 2020 г., сообщили 13 ноября в ЦИК республики.

Парламент Грузии VOA

По словам замглавы грузинского центризбиркома Георгия Шарабидзе, эта дата определена в ходе сегодняшнего заседания ЦИК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе парламентских выборов в Грузии, состоявшихся в последний день октября, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заручилась поддержкой 48,22% голосов.

Блок «Объединённая оппозиция «Сила в единстве» набрал 27,18%.

Победила «Грузинская мечта» в 13 одномандатных округах из 30. А в остальных 17 пройдёт второй тур.

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