Подгорица, , 23:26 — REGNUM 13 ноября на встрече с покидающим свой пост послом Румынии в Черногории Фердинандом Наджи министр обороны Черногории Предраг Бошкович заявил, что опыт Румынии, полученный ею в процессе вступления в евроатлантические структуры, оказался очень полезным и применимым в ходе интеграции Черногории в НАТО. Это, по его словам, способствовало более быстрому выполнению обязательств по программе интеграции в целях получения одобрения членства в НАТО. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Армия Черногории CRNAGORAMNE

Как было сообщено после встречи, министр выразил удовлетворение оборонным сотрудничеством двух стран и подчеркнул важность поддержки, которую Румыния всегда оказывала министерству обороны и армии Черногории.

Бошкович подчеркнул тот факт, что Черногория, будучи полноправным членом НАТО, активно способствует установлению стабильности на Западных Балканах и вносит вклад в коллективную систему безопасности.

Напомним, Румыния присоединилась к НАТО в ходе так называемого «пятого расширения» этого блока в марте 2004 года на саммите альянса в Стамбуле. Вместе с ней в Североатлантический альянс вошли три государства Балтии, а также Болгария, Словакия и Словения. В 2017 году к НАТО присоединилась Черногория.