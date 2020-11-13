Нью-Йорк, США, , 22:43 — REGNUM Национальные выборы в Ливии состоятся 24 декабря 2021 года, сообщила 13 ноября журналистам и. о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс.

Такое решение принято участниками форума ливийского политического диалога, который проходит в Тунисе.

Уильямс «Сегодня 75 участников форума решили, что национальные выборы в стране должны пройти 24 декабря 2021 года».

Представитель ООН напомнила, что почти 70 лет тому назад, 24 декабря, Ливия подписала декларации о независимости.

Напомним, Ливия объявила о своей независимости 24 декабря 1951 года. Это была первая арабская страна, которая получила независимость по решению ООН. Также она стала одним из первых независимых государств на территории Африки.

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