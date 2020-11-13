Лима, , 22:30 — REGNUM Не менее 11 человек получили ранения в результате беспорядков и столкновений протестующих с полицией в Лиме, 13 ноября сообщает агентство Reuters.

Тысячи перуанцев вышли на улицы в знак протеста против свержения президента Мартина Вискарры. Протесты продолжаются четыре дня, ночью столицу Перу охватывают беспорядки.

В последнюю ночь протестующие громили магазины и закидывали полицию камнями, стражи порядка ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом.

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