Минск, 13 ноября 2020, 22:29 — REGNUM Передислокация части армии Белоруссии связана с ростом войск НАТО у западных границ республики, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что обращался в Москву с просьбой создать резервные войска — для демонстрации «нашей решимости вместе, в Союзном государстве, на кого-то подействует».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда оставалась верной России и что никогда не предаст её.
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