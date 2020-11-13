Париж, , 22:18 — REGNUM Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден выразил сочувствие Франции, глава правительства которой Жан Кастекс сегодня посетил места, где 13 ноября 2015 года произошли теракты. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает RTL.

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«Джилл (жена Байдена — прим. ИА REGNUM) и я присоединяемся к народу Франции в этот день спустя пять лет после ужасных террористических актов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Париже, которые в которых погибли 150 и были ранены еще 500 человек», — говорится в коммюнике, выпущенном Байденом.

«Это было нападение не только на жителей Парижа, но и на нашу общую человечность и наши общие ценности», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября, спустя ровно 5 лет после терактов 2015 года на стадионе «Стад де Франс» и в других местах Парижа, премьер-министр Франции Жан Кастекс почтил память погибших.

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