Минск, , 22:14 — REGNUM До конца декабря Палата представителей Национального собрания Белоруссии во втором чтении рассмотрит законопроект, которым вносятся поправки в закон о гражданстве. По инициативе МВД планируется прописать лишение гражданства за террористическую и экстремистскую деятельность, а также причинение тяжкого вреда интересам постсоветской республики.

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Член комиссии ПП НС по правам человека, национальным отношениям и СМИ Мария Василевич сообщила: «Норма предусматривает возможность лишения гражданства натурализованных граждан, то есть тех, кто приехал в нашу страну и приобрел белорусское гражданство. Она не коснется тех людей, которые являются гражданами Республики Беларусь по рождению. Если ссылаться на опыт зарубежных стран, данная норма существует в США, Австрии и некоторых других странах. И МВД приняло решение, что целесообразно внедрить ее на территории Республики Беларусь».

«Каждый подобный случай будет рассматриваться органами МВД, в частности Департаментом по гражданству и миграции, а принимать окончательное решение будет президент», — добавила она в комментарии изданию tut. by, недавно лишенному статуса СМИ.

Напомним, идею лишения гражданства Белоруссии на протяжении нескольких лет проговаривали сотрудничающие со спецслужбами политические комментаторы — «батькины эксперты». Мария Василевич, как и почти все члены комиссии ПП НС по правам человека, национальным отношениям и СМИ (в народе — «палаточники») считаются персонами с неоднозначной репутацией.