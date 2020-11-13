Минск, , 22:07 — REGNUM «Ведь эти белорусы, которые сегодня бунтуют — там же не все негодяи, подонки и идиоты. Там же есть люди идейно убежденные — отъявленные националисты, я их знаю — но они убежденные, есть люди заблудшие», — заявил 13 ноября Александр Лукашенко, комментируя избранным СМИ ситуацию в Белоруссии.

Александр Лукашенко с журналистами, 13 ноября 2020 года President.gov.by

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Лукашенко нелицеприятно высказался о своих противниках, напомнив о доктрине «санитарного кордона» вокруг России. При этом он заявил: «Никакие выборы им не нужны. Им нужно замкнуть вот этот санитарный кордон — знаете, кому надо, и на этом все поставлено. Почему в это время (три дня назад) американцы перебрасывают бронетехнику и своих военнослужащих — уже не из Германии (к нашим границам в Польшу), а уже из Соединенных Штатов Америки. Скажите, зачем это сейчас? Скажите, как я должен это оценивать? С одной стороны извне давление, а с другой стороны — активизация здесь».

По словам Лукашенко, среди его оппонентов внутри республики «есть разные люди». Он отметил:"И они должны понимать, что нам с ними жить в этой стране. Ну ладно, две-полторы тысячи, которые сегодня больше всего бунтуют, в авангарде находятся, в Литву и Польшу их могут забрать. Полторы-две тысячи они переварят, а остальным-то жить в этой стране. Нам жить в этой стране. Поэтому этот бунт никому не нужен».

Лукашенко считает, сообщает белорусский гостелеканал «СТВ», что рычагов давления на него нет.

«Они давно не знают, что делать с Лукашенко. Почему? Потому что они всегда стараются что-то со мной сделать, а не надо. Не надо ни с Лукашенко, ни с Путиным, ни с Токаевым, Назарбаевым, Додоном и даже Володей Зеленским. Ничего не надо делать», — сказал он.

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«Вы же понимаете, что я в политике не первый год. Может быть, уже излишне задержался в этой политике — это одна сторона медали. А другая заключается в том, что опыта у меня хватает. Можно делать с человеком в моей должности что угодно только тогда, если ты проворовался, у тебя куча денег и они находятся за пределами твоей страны. Масштабной приватизации в Белоруссии не было. Когда есть масштабная приватизация, есть возможность, мягко говоря, «заработать деньги» главе государства и другим. У нас этого не было. Ну, и более того, как только что-то «находят», я говорю: «Заберите. Заберите, я подписываю. Несите документы, мои деньги, моих детей — я все подписываю, забирайте эти деньги». Со времен Буша-младшего, который первым сделал когда-то это заявление с подачи, по-моему, Мадлен Олбрайт еще раньше. Помните эту историю. Все время отдаю деньги, до сих пор никто не взял. Чудо», - сообщил Лукашенко.

Напомним, первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор постсоветской республикой правит один человек, которого на Западе называют «последним диктатором Европы».

Белорусские граждане с августа выходят на массовые манифестации, требуя проведения новых честных президентских выборов, освобождения политзаключённых, прекращения массового полицейского террора и пыток, а также расследования и привлечения к ответственности виновных в таких деяниях силовиков и чиновников. Евросоюз, США и их сателлиты считают прошедшие в 2020 году президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Они ввели санкции против официального Минска.