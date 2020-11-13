Париж, , 22:06 — REGNUM Мэры более сотни французских городов написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону с просьбой обратить внимание на проблему роста бедности на форме пандемии вируса SARS-CoV-2.

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В письме, опубликованном в пятницу, 13 ноября, на интернет-сайте телеканала RTL, 105 мэров призывают президента «восстановить республиканское равенство». Главы городов и коммун заявляют, что «из-за санитарного кризиса и террористических атак наша жизнь усложнилась», а «города и кварталы ничего не получат от реализации плана по восстановлению экономики».

«Господин Президент, мы готовы начать действовать и работать… над реализацией большого проекта для нашей страны. Около 10 миллионов наших сограждан в бедных городах хотят стать неотъемлемой частью Республики», — говорится в письме.

Напомним, 13 ноября Премьер-министр Франции Жан Кастекс может перенести выборы в региональные советы и генеральные советы департаментов с марта 2021 года на конец июня 2021 года из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.