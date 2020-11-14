Брюссель, , 06:35 — REGNUM В Европейском союзе, так же, как и в НАТО, отказались дать развернутые комментарии гп заявления президента Сербии Александра Вучича о возможном разгорании конфликта «по типу Нагорного Карабаха» в случае провала диалога между Сербией и Косово, ведущегося при посредничестве Европейского союза.

На просьбу журналистов Радио Свободная Европа (СМИ: ин. агент) прокомментировать заявления сербского лидера пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Петер Стано заявил, что «как общий принцип, мы всегда призываем всех политических акторов в Косово и Сербии, да и в остальной части региона, продвигать атмосферу, которая будет способствовать региональной стабльности и сотрудничеству».

Читайте также: В МИД Косово обвинили Сербию и РФ в попытке дестабилизировать Балканы

Напомним, в Косово заявления Вучича о том, что провал переговоров может привести к «разморозке» косовского конфликта, восприняли как провокацию. И.о. президента Косово Вьоса Османи призвала представителей международного сообщества жестко отреагировать на слова сербского президента.