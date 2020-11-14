Тирана, , 06:36 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 13 ноября опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео крайне эмоционального содержания, на котором бывший боец Армии освобождения Косово (алб. УЧК) Кьяни Гури из косовского города Качаник, рассказывает о том, как он присоединился к УЧК.

Албанский политик прокомментировал данное видео следующим образом:

У СВОБОДЫ ЕСТЬ ИМЯ!

Кьяни Гури молодым юношей присоединился к Армии освобождения Косово, а сегодня со слезами на глазах рассказывает о войне и потере брата-соратника, в то время как УЧК переживает драматический эпилог своей долгой, полной обвинений, клеветы, сфабрикованных доказательств, борьбы за справедливость и чистоту своей героической войны…

Выражаю уважение и благодарность освободителям Косово.

Эди рама Призываю вас посмотреть и расспространить эту историю.

Публикация стала частью запущенной в Косово кампании «У свободы есть имя», которая стала ответом на подтверждение обвинений Специального трибунала по Косово в отношении бывших лидеров УЧК Хашима Тачи, Кадри Весели, Реджепа Селими и Якупа Красничи. В Косово и Албании еще свежа память о косовской войне и УЧК воспринимают (во всяком случае, на официальном уровне), не как террористическую организацию, но, в первую очередь, как институт национального сопротивления.

Напомним, в ходе операции сербских силовиков в Косово из края были вынуждены бежать (всего за два года) сотни тысяч албанцев, значительная часть из которых отправилась именно в Албанию.

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