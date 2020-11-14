Приштина, 14 ноября 2020, 06:36 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 13 ноября вновь прокомментировал заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что в случае, если Косово и Сербия не смогут достигнуть компромиссного решения в рамках диалога, проходящего при посредничестве Евросоюза, замороженный конфликт в Косово может «оттаять», как это случилось в Нагорном Карабахе, что побуждает Сербию укреплять свой военный потенциал и готовиться отразить возможную агрессию.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, выступая перед журналистами, политик заявил, что заявления сербской стороны не способствуют миру и стабильности.
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При этом косовский премьер-министр подчеркнул, что время конфликтов прошло и все вопросы следует решать в рамках диалога.
Напомним, 4 сентября Хоти и Вучич при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Вашингтоне соглашения о нормализации экономических отношений.
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