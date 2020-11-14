Приштина, , 06:36 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 13 ноября вновь прокомментировал заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что в случае, если Косово и Сербия не смогут достигнуть компромиссного решения в рамках диалога, проходящего при посредничестве Евросоюза, замороженный конфликт в Косово может «оттаять», как это случилось в Нагорном Карабахе, что побуждает Сербию укреплять свой военный потенциал и готовиться отразить возможную агрессию.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, выступая перед журналистами, политик заявил, что заявления сербской стороны не способствуют миру и стабильности.

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При этом косовский премьер-министр подчеркнул, что время конфликтов прошло и все вопросы следует решать в рамках диалога.

Авдулла Хоти Вчерашние заявления сербской стороны неадекватны и не способствуют миру и стабильности. Они не соответствуют духу того, в чем мы договорились сотрудничать в процессе диалога. На основании этого мы опубликовали заявление, поступая при этом зрело, конструктивно, из которого ясно, что время конфликтов прошло, и все вопросы должны решаться в рамках диалога. Все остальное создает ненужную для граждан ситуацию. Призывы правительства Косово — призывы к миру и стабильности.

Напомним, 4 сентября Хоти и Вучич при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Вашингтоне соглашения о нормализации экономических отношений.

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