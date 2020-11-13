Лондон, , 21:32 — REGNUM Об отставке Доминика Каммингса, главного советника британского премьер-министра Бориса Джонсона, написал 13 ноября главный политобозреватель Times Radio Томас Ньютон Данн в Twitter.

Напомним, об планах Каммингса уйти в отставку стало известно накануне, 12 ноября. Прошли слухи, что он уйдёт к концу года.

Сам Каммингс упоминал о своих планах уйти в отставку в конце 2020 г. в январе.

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