Рим, , 08:04 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Агим Велиу 13 ноября в ходе визита в Рим совместно с исполняющим обязанности главы полиции Косово Самедином Мехмети провел встречу с главой полиции Италии Франко Габриэлли.

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В пресс-релизе МВД сообщается, что в ходе встречи чиновники подчеркнули важность подписанного днем ранее соглашения о полицейском сотрудничестве между полициями двух республик, назвав его дополнительным инструментом укрепления сотрудничества и обмена опытом, а также борьбы со всеми формами преступности, терроризма и насильственного экстремизма.

Велиу подчеркнул, что полиция Косово будет надежным партнером Италии в деле поддержания безопасности не только в Косово и Италии, но и во всем регионе Западные Балканы и в Европейском союзе.

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