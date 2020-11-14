Приштина, , 08:04 — REGNUM Руководство действующей по мандату ООН миротворческой миссией НАТО в Косово КФОР 13 ноября перешло от генерал-майора Микеле Риси к итальянцу генерал-майору Франко Федеричи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Риси приветствовал своего преемника и поблагодарил 3500 служащих миссии за помощь в службе.

Риси пробыл на посту главы КФОР год. В течение его мандата КФОР оказывала властям Косово поддержку в борьбе с пандемией COVID-19 посредством передачи персонального защитного оборудования институтам здравоохранения Косово.

Федеричи заявил, что он горд стать 25-м главой КФОР. Новый руководитель КФОР намерен уделить особое внимание работе с командой и сплочению личного состава, и выбрал своим девизом фразу «Идем к прогрессу все как один». Также Федеричи стремится укреплять синергетическое сотрудничество с институтами власти Косово.

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