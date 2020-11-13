Киев, , 21:20 — REGNUM Эстония публично объявила, что хочет принять участие в проекте «Крымская платформа», инициированном нынешними властями Украины.

Об этом говорится в заявлении эстонского министерства иностранных дел, которое сегодня, 13 ноября, приводят украинские СМИ.

«Как преданный поклонник международного порядка, основанного на правилах, Эстония стремится принять участие в Крымской платформе, инициированной Украиной», — говорится в заявлении МИД.

ИА REGNUM напоминает, что напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею создания «Крымской платформы» в сентябре. Он отметил, что несмотря на множество заявлений по этому поводу, за 6 лет так и не был создан конкретный механизм для обсуждения «проблемы Крыма».

В октябре власти Украины заявили, что лидеры ЕС одобрили этот проект. Также в МИД Украины заявили, что приняли решение пригласить представителей России участвовать в мероприятиях проекта «Крымская платформа».

В ноябре стало известно, что Киев готовит первый саммит «Крымской платформы» на май следующего года и уже занимается согласованием итоговой декларации.