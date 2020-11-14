Приштина, , 08:02 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 13 ноября предстал перед депутатами парламента Косово, чтобы ответить на вопросы, связанные с роспуском антикоррупционнной службы в составе полиции Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в оппозиционной партии «Движение за самоопределение» считают данное решение неоправданным и выступили с резолюцией, требующей восстановления Антикоррупционной службы.

Депутат от «Самоопределения» Мефаил Байчиновци заявил, что роспуск службы был связан с тем, что лично Хоти и министр финансов Хюкмете Байрами были допрошены следователями службы по деле о пропаже 53 миллионов евро при реализации совместного проекта правительства Косово с международным консорциумом Bechtel Enka.

В ходе расследования троих представителей Демократической лиги Косово (партии Хоти) и бывшего министра из рядов этой партии были выдвинуты уголовные обвинения.

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Сам Хоти внезапный роспуск антикоррупционной службы Косово, вызвавший недовольство даже у послов Германии и США в крае, назвал то, что ее деятельность якобы противоречила Конституции края, и подчеркнул, что проверка чиновников на причастность к коррупции и связи с преступностью продолжится.

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