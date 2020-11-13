Москва, , 21:21 — REGNUM Сотрудники ЧВК «Вагнера» могли принимать участие в сдерживании наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе. По данным турецких и азербайджанских СМИ, они прибыли туда после сообщений о переброске сирийских наемников Турцией. Издание Türkiye сообщало, что Арцах защищают 380 «блондинов с голубыми глазами».

В Yeni Musavat добровольцев сравнили с армянской организацией АСАЛА и Рабочей партией Курдистана. Некоторые российские издания писали, что 500 бойцов «Вагнера» прибыли в Нагорный Карабах в начале ноября. Шушу обороняли 300 человек. После подписания договора город покинули и силы обороны Карабаха.

Информацию об этом прокомментировал капитан вооруженных сил в отставке Виктор Злобов. По его словам, даже небольшое количество опытных бойцов может переломить ситуацию в горячей точке, а в СМИ пишут, что вагнеровцев было от 300 до 500.

«Никоим образом не умаляю героизм армян, но скажу, что ЧВК «Вагнер» сыграла немалую роль в сохранении того немногого, что удалось удержать. Судя по всему, Шушу удержали в большей степени именно благодаря российским добровольцам», — отметил он.

Несколько дней назад в Карабах прибыли российские миротворцы и Азербайджану дали возможность урегулировать все мирно.