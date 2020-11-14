Тирана, 14 ноября 2020, 08:02 — REGNUM Президент Албании Илир Мета 13 ноября прокомментировал заявления президента Сербии Александра Вучича о возможном конфликте в Косово, вызвавшие бурную реакцию в Косово.
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По словам албанского президента, все должны привыкнуть к тому, что Косово — это независимое государство, в том числе и Сербия, а потому использованное Вучичем сравнение ситуации в Нагорном Карабахе с ситуацией в Косово неоправданно.
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В тот же день заявления Вучича прокомментировали в НАТО и Евросоюзе. Представители Запада постарались не обострять ситуацию и призвали Косово и Сербию к диалогу.
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