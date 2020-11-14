Приштина, , 05:32 — REGNUM Представители НАТО 13 ноября отказались комментировать заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что в Косово может разгореться конфликт такого же типа, как в Нагорном Карабахе.

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На вопрос журналистов Радио Свободная Европа (СМИ: ин. агент) о том, насколько оправданным в НАТО считают использованное Вучичем сравнение, в НАТО отметили, что «мисссия КФОР в Косово, под руководством НАТО, остается полностью нацеленной на реализацию мандата, переданного ей Организацией объединенных наций, по обеспечению свободы и безопасности передвижения для представителей всех этнических групп Косово».

Также в письменном ответе представителей НАТО журналистам подчеркивалось, что НАТО поддерживает диалог между Белградом и Приштиной, проходящий при посредничестве Евросоюза, «как единственное постоянное политическое решение для стабильности в Косово и шире, во всем районе Западные Балканы».

Напомним, в Косово слова Вучича назвали попыткой искуственного создания напряженности на Балканах и угрозой Косово и призвали международное сообщество отреагировать на его слова.