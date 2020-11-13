Минск, 13 ноября 2020, 20:46 — REGNUM Белоруссия может отказаться пускать к себе товары с Украины в ответ на недостойное поведение Киева, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.
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Комментируя позицию украинской стороны, которую Киев проявил, не признав итоги президентских выборов в Белоруссии, Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «виляет» и «позорно подвякивает Евросоюзу и Америке».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что Зеленскому следует обратить внимание на падение собственного рейтинга.
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