Минск, 13 ноября 2020, 20:39 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский очень быстро растратил выказанное к нему доверие со стороны народа, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.
Комментируя заявление Зеленского о том, что он намерен обращаться к Лукашенко, не употребляя слова «президент», поскольку Киев не признал победы белорусского лидера на выборах, глава Белоруссии сказал:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября, комментируя итоги местных выборов на Украине, Лукашенко призвал Зеленского «не бросать камни в соседей».
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