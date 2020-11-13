Минск, , 20:39 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский очень быстро растратил выказанное к нему доверие со стороны народа, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в аэропорту Житомира, 4 октября 2019 года President.gov.by

Лукашенко «Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа».

Комментируя заявление Зеленского о том, что он намерен обращаться к Лукашенко, не употребляя слова «президент», поскольку Киев не признал победы белорусского лидера на выборах, глава Белоруссии сказал:

«Грубо скажу: чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября, комментируя итоги местных выборов на Украине, Лукашенко призвал Зеленского «не бросать камни в соседей».

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