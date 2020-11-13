Киев, , 20:31 — REGNUM Результаты местных выборов на Украине, которые состоялись 25 октября, только подчеркнули наметившуюся еще в прошлом году тенденцию: «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по всей стране уверенно вытесняет с лидирующих позиций партию Зеленского «Слуга народа» и становится той политической силой, которая объединяет большинство украинцев и защищает их интересы.

Об этом заявил на брифинге 13 ноября глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик отметил, что ОПЗЖ на местных выборах победила в шести регионах Украины, в то время как «Европейская солидарность» Порошенко — в пяти областях, а партия «Слуга народа» — всего в четырех. И это при том, напомнил Медведчук, что буквально в 2019 г. на досрочных парламентских выборах партия Зеленского одержала победу в 22 областях страны.

Нынешнее поражение «слуг» стало закономерным итогом провалов в достижении мира на Донбассе, в экономике и социальной сфере, считает оппозиционер.

«Продолжение политики Петра Порошенко в исполнении уже новой власти очень быстро разочаровало украинцев. Мир в Донбассе так и не был достигнут, антисоциальные преступные реформы не были отменены, а провалы власти в борьбе с коронавирусом окончательно открыли глаза обществу на истинное лицо власти. Зеленский, открыто и явно продолжающий политику Порошенко, так и не смог объединить украинцев, вызвав кризис доверия и легитимности нынешней власти», — заявил Медведчук.

По его мнению, в этой ситуации именно ОПЗЖ стала лидирующей политической силой, которая выступает за «сшивание» страны, остановку преступных реформ, развитие экономики и социальную защиту населения. И результаты местных выборов это подтвердили.

»…Единственной партией, которая последовательно декларирует радикальное изменение экономического курса, направленного на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, снижение коммунальных тарифов и защиту социальных гарантий граждан, а также национальную политику, цель которой — «сшивание» страны, является «Оппозиционная платформа — За жизнь»», — отметил политик.

Именно такая последовательная позиция партии привела к тому, что граждане юго-востока Украины, которые еще год назад голосовали за «слуг народа», сегодня поняли, кто действительно защищает их интересы, подчеркнул Виктор Медведчук.

«Благодаря такой позиции, наша партия на местных выборах уверенно победила в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях стала второй. При этом важно отметить, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» — это не только партия юго-востока страны… Результаты в Полтавской, Кировоградской, Сумской, Житомирской, Закарпатской, Черновицкой областях это подтверждают. В Киеве кандидат от нашей политической силы занял второе место на выборах мэра. Наши представители продолжают борьбу за пост мэра в Одессе, Николаеве и Херсоне. Таким образом, политика нашей партии поддерживается гражданами не только юга, востока, севера, но и центра и запада Украины», — констатировал народный депутат.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине состоялись 25 октября. По закону, окончательные результаты выборов должны были установить еще до 6 ноября, однако на самом деле итоги подводят только сейчас. Между тем, уже 15 ноября пройдет второй тур местных выборов — в тех городах, где мэром не удалось выбрать в первом туре.