Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 20:31 — REGNUM Не менее 14 человек погибли с индийской и пакистанской сторон Кашмира в результате обоюдных обстрелов, 13 ноября сообщает агентство Reuters.

По информации военных Пакистана, в результате обстрелов со стороны Индии погибли четверо мирных жителей. Военные Индии сообщают о гибели шести мирных жителей и четверых военных в результате пакистанского обстрела.

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и намеренном обстреле гражданских районов. Незадолго до перестрелок индийские военные сообщили о пресечении незаконного проникновения со стороны Пакистана.

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