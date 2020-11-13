Москва, 13 ноября 2020, 20:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в действие «Плана обороны Российской Федерации на 2021−2025 годы», сообщает 13 ноября официальный сайт правовой информации.
В тексте указа уточняется, что «План обороны» начнёт действовать с 1 января 2021 года.
Комплекс указанных в плане действий вводится «в целях осуществления мероприятий в области обороны».
Детали этого документа не раскрываются.
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