Минск, , 20:21 — REGNUM Действия Европейского союза против Минска неуместны, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко «Евросоюз не знает, что делать с Лукашенко».

Белорусский президент отметил, что Запад всегда старается что-то с ним «сделать, а не надо». Он напомнил, что избран белорусским народом, и его персона — это «сфера внимания и интереса исключительно белорусского народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Минске ранее отметили, что ЕС готов расширить санкционный список по Белоруссии.

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